Користувачі мережі бажають їй смерті через підтримку війни в Україні.

Дочка російського актора, який підтримує війну в Україні, Івана Охлобистіна розповіла, що їй в соціальних мережах бажають смерті через позицію батька. До того ж вона і сама підтримує розв'язану РФ війну.

У коментарі росЗМІ вона заявила, що цькування в мережі почалося після того, як її батько зробив ряд скандальних заяв про кровопролитну війну і заявив, що готовий їхати на фронт вбивати українців.

"Бажаю здохнути, як собака в канаві, тобі, твоїй дитині і батькові", - процитувала Євдокія одне з повідомлень в мережі.

Відео дня

Позиція Охлобистіна щодо війни в Україні

З 2014 року він є прихильником злочинного режиму Кремля. З початку великої війни він заявив, що готовий їхати воювати разом зі своєю дружиною.

У вересні 2022 року він відвідав окупований Донецьк. Там він фотографувався з окупантами і навіть проїхався в місцевому тролейбусі.

Крім того, він різко засудив російських зірок, які залишили країну-агресора. Під роздачу потрапив і Максим Галкін.

Вас також можуть зацікавити новини: