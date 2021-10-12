Дмитро Танкович поділився курйозною ситуацією.

Український телеведучий і комік Дмитро Танкович у програмі "Хто зверху" розповів, що його донька якийсь час вважала своїм батьком президента Володимира Зеленського.

"Моя дочка деякий час була впевнена, що її батько – Володимир Олександрович Зеленський. Коли малій було три роки, вона дивилася телевізор, я показував їй себе. Хотілося, щоб вона раділа, що тато працює на телебаченні. Але мене вона чомусь не запам'ятовувала. Коли одного разу включили "Вечірній квартал", дочка показала пальчиком і сказала: "Тато!". Так тривало деякий час... Зараз у нас вже все добре", - сказав Танкович.

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Дмитро Танкович - білоруський і український телеведучий, актор і сценарист, продюсер. У 2009 році став ведучим розважальних програм телеканалу СТБ. З 2018 року працює в команді "Дизель-Шоу". У 2020 році пробує себе в ролі учасника проекту "Танці з зірками", його партнеркою стає Ілона Гвоздьова, переможниця проекту в 2018 році. До фіналу проекту він так і не дійшов.

Зараз Танкович живе і працює в Києві. Одружений на Ользі Рибці, з якою виховує дочку.

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Автор: Діана Могилєвич