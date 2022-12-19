Перше місце здобула група TVORCHI. Друге - Марина Круть, на третьому - Jerry Heil.

17 грудня в Києві пройшов фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Перше місце зайняла група TVORCHI. Серед фаворитів також були Марина Круть з піснею "Колискова" і Jerry Heil з піснею "When God Shut the Door". Вони посіли друге і третє місце відповідно. Член журі Нацвідбору Юлія Саніна у "Сніданку з 1+1" відповіла, чому Jerry Heil або KRUTЬ не вдалося посісти перше місце:

У неї (Jerry Heil, - ред) були шанси перемогти. Тож глядачі не відчули її на сто відсотків. Я провела опитування у себе в Instagram: "Яку пісню ви хочете чути в цьому році від України?" І всі говорили, що вона повинна бути драйвова. Досить плакати, нас не треба жаліти, ми сильні".

Слід зазначити, що журі віддали Марині Круть найвищий бал - 10 з 10 можливих. Саніна аргументувала це тим, що композиція артистки "накриває від початку і до кінця".

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"Це емоційне рішення. Журі віддали KRUTЬ найвищий бал. Пісня від початку до кінця накриває. Представник України - це ще й посол. І я була впевнена, що KRUTЬ не тільки круто виступила б, а й говорила від імені України. А вона говорить так, що мене пробирає. Я хотіла з нею поговорити, але не застала її на сцені після оголошення результатів", - додала Юлія Саніна.

Євробачення-2023: коли і де воно пройде

Захід відбудеться в Ліверпулі 13 травня 2023 року. Проводять конкурс саме там вирішили з тієї причини, що на території країни-переможниці України йдуть активні бойові дії, розв'язані Росією. Тому європейський мовник EBU передав право проведення Великій Британії - її конкурсант посів у 2022 році друге місце.

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