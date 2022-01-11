SHADU поділилась враженням від відпустки.

Українська співачка SHADU у своєму Instagram розповіла, як напередодні Нового року потрапила у неприємну ситуацію, яка трапилася з нею у Мексиці під час відпочинку.

"Ми ніколи не були в Мексиці, тож вибір упав на цю країну. До таких далеких поїздок я завжди готуюся заздалегідь: дивлюся огляди готелів, читаю відгуки. Дуже не люблю сюрпризи – коли плануєш одне, а приїжджаєш на місце та виходить інше. Проте, як я не готувалася, без сюрпризів не обійшлося! Спочатку нас поселили в номер із видом на будівництво. У номері було будівельне сміття, за вікном робітники, кран, шум та інші принади будівництва! Мені було шалено прикро! Тому весь перший день довелося лаятися з адміністрацією та стояти на своєму! Зрештою все вийшло і переїхали у чудовий номер із довгоочікуваним видом на море", - коментує артистка.

Відправилась у довгоочікувану подорож SHADU напередодні Нового року. Саме там артистка й відсвяткувала це свято у компанії найближчої для неї людини.

Читайте такожПісля 40 років: 5 відомих жінок, які вийшли заміж у пізньому віці"31 січня ми нарешті побачили море, з радості перекупались і перегрілися. Після пляжу я просто заснула! А коли треба було вставати та збиратися на вечірку – сил не було взагалі. І тут дилема - пересилити себе і наслідувати звичку? Чи послухати своє тіло та продовжити спати? Спершу шок! Як же я не святкуватиму? Перший раз за 30 років! А потім я подивилася по-іншому на цю ситуацію! Нам завжди дуже важко уникнути того звичного, що здається непохитним порядком речей! Змінити стиль харчування, звичний маршрут, компанію. А якщо ця зміна і є наш розвиток? І відмовляючись від нього, ми просто слідуємо минулому. Я змила макіяж (так, я змусила себе нафарбуватися), одягла піжаму, випила о 22.30 келих шампанського і лягла спати. Вранці прокинулася з почуттям щастя та свободи", - поділилася співачка.

Також SHADU розповіла, що у мандрівці натрапила на справжнього крокодила, та завмерла на мить, адже він був надто близько.

"Я люблю всілякі давнини, але Чічен-Іца перевершив усі мої очікування. Там неймовірна енергетика! Ще ми поїхали в один із Сенотів. Це природний колодязь у підземній печері – незвичайний витвір природи! Там досить холодна вода, але я все одно купалася! Після купання було почуття очищення та оновлення! Ну або це я сама собі вигадувала. Також ми каталися на автентичному човнику по річці заповідника Ріо-Лагартос, сподіваючись побачити крокодилів. Але в глибині душі було трохи страшно. Коли двометровий крокодил за метр від тебе - різні думки лізуть у голову. Проте це неймовірно захоплююче", - доповнила артистка.

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