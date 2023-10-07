Дружина співака дала зрозуміти, що вона вже обговорювала це питання з чоловіком.

Дружина 21-річого переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна, яка старша його на чотири роки, заговорила про другу дитину. Пара вже виховує маленьку донечку, але нині у обраниці співака з'явилися думки про поповнення.

Так, Іванна показала у Stories архівні фото, на яких вона була вагітною. Дружина Сасанчина визнала, що бачить багато жінок, які чекають на дитину. І це викликає у неї ностальгію.

"Може і справді час за другою лялькою?" - спитала Іванна.

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Також дружина співака дала зрозуміти, що вона вже обговорювала це питання з чоловіком. Як виявилося, сам Сасанчин навіть знає, кого хоче. Артист мріє, аби у нього було дві донечки.

Чи буде дружина Сасанчина заводити другу дитину - поки що невідомо. Іванна розповідала, що перша вагітність далася їй непросто. Вона часто лежала у лікарнях та не приховувала, що хвилювалася за дитину. На щастя, Іванна народила здорову дівчинку, яка росте копією своєї мами.

Нагадаємо, нещодавно Сасанчин чесно відповів, чому він не на фронті. Артист пояснив, що він не ховається від повістки. За словами співака, він піде на війну, якщо це буде необхідно.

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