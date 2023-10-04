Сасанчин планує не тільки розвивати свою кар'єру, а ще й проводити благодійні концерти та збори для ЗСУ.

Український співак та переможець 10 сезону талант-шоу "Голос країни" Роман Сасанчин розповів, чим він нині займається та чи отримував він повістку. 20-річний артист відповів на питання, чому він не на фронті.

"От, я на вулиці, я їжджу в магазин, я ходжу. Ну тобто я ніде не ховаюсь. Якщо дійде черга до мене, я ніколи цього не боявся, не боюсь. З гордістю та честю піду, якщо це буде потрібно", - заявив Сасанчин в інтерв'ю Тимуру Мірошниченку у новому випуску шоу "Сніданок на 1+1".

Також артист розповів, чому він не став добровольцем та не пішов на фронт до того, як отримає повістку. За словами Сасанчина, нині він займається іншими важливими справами.

"Я зараз стараюсь зробити те, від чого буде більше користі", - зазначив переможець "Голосу".

Сасанчин планує не тільки розвивати свою кар'єру, а ще й проводити благодійні концерти та збори для ЗСУ. Також співак зауважив, що на відміну від інших артистів, які пригадали про українську мову тільки після початку повномасштабної війни, він робив це і до 24 лютого 2022 року.

"Це не те, що я вихвалююсь, але я їх співав завжди. Тому що для мене українська пісня - це найбільше, що може бути", - пояснив переможець "Голосу".

Хто такий Роман Сасанчин

Молодий співак прославився завдяки проектам "Голос. Діти", та "Голос країни". У десятому сезоні другого шоу він переміг та отримав головний приз - квартиру у Києві. У 2020 році Сасанчин почав зустрічатися з дівчиною, яка потім стала його дружиною. У грудні 2021 року артист вперше став батьком. У нього народилася донька.

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