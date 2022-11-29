Катерина Репяхова відповіла на питання, чи планують вони з чоловіком поповнення.

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова заговорила про другу вагітність. У блозі їй поставили питання про те, чи планує пара поповнення. Дівчина зізналася, що цілеспрямовано вони не збираються заводити ще одну дитину.

"Кожне друге питання про вагітність. Спеціально не плануємо, а там як буде", - написала Катерина.

Відзначимо, що в 2021 році Репяхова народила первістка. Для Віктора Павліка це вже четверта дитина. Хлопчика назвали Михасиком.

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Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Катерина з сином поїхала до Ізраїлю. У своєму блозі дівчина запевняла, що планувала цю поїздку давно, і повернуться вони до Києва попри все.

Після їх повернення в Україну дружина Павліка показала у своєму блозі щасливі фото сина і тата. Сам Віктор Павлік тим часом давав концерти на території країни.

Нагадаємо, співак Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною дочкою і онуком.

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