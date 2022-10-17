Український співак Віктор Павлік опублікував у своєму блозі фотографії, зроблені вдома у єдиної дочки. На знімках артист позує і з єдиним онуком.
Так, виконавець зазначив, що він з'їздив в гості до своїх родичів і провів з ними час.
"Відвідав дочку і онука", - написав виконавець пісні "Ні обіцянок, ні пробачень" у своєму Instagram-блозі.
Реакція соцмереж
Коментатори звернули увагу на те, що дочка Віктора Павліка дуже схожа на свого батька. Подібності побачили також між онуком і зірковим дідусем. Ось що пишуть шанувальники:
- "Дуже красива дочка, схожа на тата"
- "Ого, ось це сімейка!"
- "Дочка старше дружини. Ось це так"
- "Така доросла дочка"
Нагадаємо, нещодавно молода дружина Павліказаявила про їх розставання. Так, Катерина Репяхова розповіла, що Місяць не буде бачитися зі своїм чоловіком.
Також УНІАН писав, що екс-дружина Віктора Павліка висловилася про смерть їхнього спільного сина.