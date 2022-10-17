Артист побував в гостях у дочки від попереднього шлюбу.

Український співак Віктор Павлік опублікував у своєму блозі фотографії, зроблені вдома у єдиної дочки. На знімках артист позує і з єдиним онуком.

Так, виконавець зазначив, що він з'їздив в гості до своїх родичів і провів з ними час.

"Відвідав дочку і онука", - написав виконавець пісні "Ні обіцянок, ні пробачень" у своєму Instagram-блозі.

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Коментатори звернули увагу на те, що дочка Віктора Павліка дуже схожа на свого батька. Подібності побачили також між онуком і зірковим дідусем. Ось що пишуть шанувальники:

"Дуже красива дочка, схожа на тата"

"Ого, ось це сімейка!"

"Дочка старше дружини. Ось це так"

"Така доросла дочка"

Нагадаємо, нещодавно молода дружина Павліказаявила про їх розставання. Так, Катерина Репяхова розповіла, що Місяць не буде бачитися зі своїм чоловіком.

Також УНІАН писав, що екс-дружина Віктора Павліка висловилася про смерть їхнього спільного сина.

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