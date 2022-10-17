Віктор Павлік та Катерина Репяхова / Фото - instagram.com

Український співак Віктор Павлік опублікував у своєму блозі фотографії, зроблені вдома у єдиної дочки. На знімках артист позує і з єдиним онуком. 

Так, виконавець зазначив, що він з'їздив в гості до своїх родичів і провів з ними час. 

"Відвідав дочку і онука", - написав виконавець пісні "Ні обіцянок, ні пробачень" у своєму Instagram-блозі. 

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Коментатори звернули увагу на те, що дочка Віктора Павліка дуже схожа на свого батька. Подібності побачили також між онуком і зірковим дідусем. Ось що пишуть шанувальники:

  • "Дуже красива дочка, схожа на тата"
  • "Ого, ось це сімейка!"
  • "Дочка старше дружини. Ось це так"
  • "Така доросла дочка"
Павлік з дочкою / фото instagram.com/viktorpavlik
Павлік з онуком / фото instagram.com/viktorpavlik

Нагадаємо, нещодавно молода дружина Павліказаявила про їх розставання. Так, Катерина Репяхова розповіла, що Місяць не буде бачитися зі своїм чоловіком.

Також УНІАН писав, що екс-дружина Віктора Павліка висловилася про смерть їхнього спільного сина.

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