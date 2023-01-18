Вранці 18 січня у Броварах поблизу дитсадка впав гелікоптер / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Українські зірки відреагували на жахливу катастрофу у Броварах. Трагедія не залишила байдужими багатьох артистів. На своїх сторінках в Instagram зірки висловили співчуття.

Так, Софія Ротару розмістила у "сторіз" зображення гелікоптера, а Тіна Кароль показала фото з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, який загинув у катастрофі.

Реакція Ротару та Кароль на трагедію у Броварах / скриншоти з instagram

"Неможливо повірити. Мужній, амбітний, чесний. Його дуже поважали колеги та військові. Родині співчуття", - написала Кароль.

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Також трагедію прокоментувала ведуча Катя Осадча. Вона написала, що їй важко висловити словами той жах, який відчуває. 

Катя Осадча про катастрофу у Броварах / скриншот з instagram

"Я не знаю, як добрати слів для втіхи батьків, що втратили дітей, адже слова - щирі співчуття, це якісь сухі слова… Я знаю, що немає тих слів, щоб вони хоч якось мали вагу в такому горі … Жодна людина в світі не має губити своїх через війну, а ця катастрофа це також наслідок війни, ми пізніше дізнаємося всі подробиці ….Я навіть не плачу, а вию … так не може бути, наші люди не мають оплакувати своїх дітей …. Співчуття родинам всіх загиблих сьогодні в Броварах. Не вкладеться в голові, що таке могло статися просто через несправність гелікоптера…", - написала Осадча.

Співачка MamaRika теж висловилася про катастрофу. Вона зазначила, що з кожни днем стале все більше болю, на незагоєні рани українців накладаються нові. Артистка зауважила, що ми зможемо пройти через ці випробування.

Співачка MamaRika про події у Броварах / скриншот з instagram

"День за днем все більше болю, нові рани поверх незагоєних. Чому так відбувається? Скільки ще тої напасті буде на наш народ? Я не знаю, звідки брати сил… Не знаю, скільки всього ще попереду… Але точно знаю одне: тільки нам під силу пройти ці випробування, тільки нам, рідні", - написала MamaRika.

"Сторіз" Огнєвіч та Бєднякова / скриншоти з instagam

Злата Огнєвіч та Андрія Бєдняков також висловилися про трагедію. Співачка висловила співчуття родинам загиблих, а ведучий зауважив, що катастрофа - це шок. Також він зазначив, що 2023 рік почався з поганих подій.

На трагедію відреагували й учасники 12 сезону реаліті "Холостяк". Алекс Топольский написав, що йому дуже боляче дивитися на жахливі кадри з місця падіння гелікоптера. Переможниця проекту Катерина Лозовицька зауважила, що її серце знову "розірвано на шматки", а ще одна учасниця реаліті, Віка Варлей, показала моторошні фото з Броварів.

Реакція зірок "Холостяка" на катастрофу у Броварах / скриншоти з instagram

Не залишився осторонь й колумбійський кулінар Ектор Хіменес-Браво. Він написав, що навіть не може уявити емоції тих, хто втратив рідних у цій катастрофі.

Реакція Хіменеса-Браво / скриншот instagram

"Невимовний біль та горе для всієї України. До втрат не звикнути, проте під час війни їх не уникнути… Не можу навіть уявити емоції тих, хто вранці з посмішкою проводжав коханих на роботу, хто вів своїх дітей у садочок, та хто бажав гарного дня близьким, яких сьогодні не стало. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих…", - написав Хіменес-Браво.

Катастрофа у Броварах

Вранці 18 січня у Броварах поблизу дитсадка впав гелікоптер. Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС. Як повідомив речник Командування Повітряний сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, вертоліт, який впав у Броварах Київської області, виконував завдання Державної служби надзвичайних ситуацій.

Згодом у СБУ оприлюднили версії трагедії у Броварах. Серед них порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо його знищення. У Міністерстві внутрішніх справ вже розповіли, хто ще загинув у гелікоптері разом з керівництвом МВС.

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