Сьогодні під Києвом впав гелікоптер, діти та дорослі отримали травми, є загиблі.

Українські зірки відреагували на жахливу катастрофу у Броварах. Трагедія не залишила байдужими багатьох артистів. На своїх сторінках в Instagram зірки висловили співчуття.

Так, Софія Ротару розмістила у "сторіз" зображення гелікоптера, а Тіна Кароль показала фото з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, який загинув у катастрофі.

"Неможливо повірити. Мужній, амбітний, чесний. Його дуже поважали колеги та військові. Родині співчуття", - написала Кароль.

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Також трагедію прокоментувала ведуча Катя Осадча. Вона написала, що їй важко висловити словами той жах, який відчуває.

"Я не знаю, як добрати слів для втіхи батьків, що втратили дітей, адже слова - щирі співчуття, це якісь сухі слова… Я знаю, що немає тих слів, щоб вони хоч якось мали вагу в такому горі … Жодна людина в світі не має губити своїх через війну, а ця катастрофа це також наслідок війни, ми пізніше дізнаємося всі подробиці ….Я навіть не плачу, а вию … так не може бути, наші люди не мають оплакувати своїх дітей …. Співчуття родинам всіх загиблих сьогодні в Броварах. Не вкладеться в голові, що таке могло статися просто через несправність гелікоптера…", - написала Осадча.

Співачка MamaRika теж висловилася про катастрофу. Вона зазначила, що з кожни днем стале все більше болю, на незагоєні рани українців накладаються нові. Артистка зауважила, що ми зможемо пройти через ці випробування.

"День за днем все більше болю, нові рани поверх незагоєних. Чому так відбувається? Скільки ще тої напасті буде на наш народ? Я не знаю, звідки брати сил… Не знаю, скільки всього ще попереду… Але точно знаю одне: тільки нам під силу пройти ці випробування, тільки нам, рідні", - написала MamaRika.

Злата Огнєвіч та Андрія Бєдняков також висловилися про трагедію. Співачка висловила співчуття родинам загиблих, а ведучий зауважив, що катастрофа - це шок. Також він зазначив, що 2023 рік почався з поганих подій.

На трагедію відреагували й учасники 12 сезону реаліті "Холостяк". Алекс Топольский написав, що йому дуже боляче дивитися на жахливі кадри з місця падіння гелікоптера. Переможниця проекту Катерина Лозовицька зауважила, що її серце знову "розірвано на шматки", а ще одна учасниця реаліті, Віка Варлей, показала моторошні фото з Броварів.

Не залишився осторонь й колумбійський кулінар Ектор Хіменес-Браво. Він написав, що навіть не може уявити емоції тих, хто втратив рідних у цій катастрофі.

"Невимовний біль та горе для всієї України. До втрат не звикнути, проте під час війни їх не уникнути… Не можу навіть уявити емоції тих, хто вранці з посмішкою проводжав коханих на роботу, хто вів своїх дітей у садочок, та хто бажав гарного дня близьким, яких сьогодні не стало. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих…", - написав Хіменес-Браво.

Катастрофа у Броварах

Вранці 18 січня у Броварах поблизу дитсадка впав гелікоптер. Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС. Як повідомив речник Командування Повітряний сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, вертоліт, який впав у Броварах Київської області, виконував завдання Державної служби надзвичайних ситуацій.

Згодом у СБУ оприлюднили версії трагедії у Броварах. Серед них порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо його знищення. У Міністерстві внутрішніх справ вже розповіли, хто ще загинув у гелікоптері разом з керівництвом МВС.

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