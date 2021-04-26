Відома американська супермодель Белла Хадід поділилася рідкісними знімками зі старшою сестрою Джіджі Хадід.

Фото дівчина опублікувала у своєму Instagram.

На знімках вони зображені в різному віці.

Напередодні Джіджі Хадід, яка також досягла успіху в модельному бізнесі, відзначала своє 26-річчя.

«Я б не змогла прожити це життя без тебе. Дякую за все, чого ти мене навчила, і за те, що завжди підтримуєш мене... Я так сильно тебе люблю», - зазначила Белла у підписі до однієї із серій знімків.