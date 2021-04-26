Джіджі і Белла Хадід / фото instagram.com/bellahadid
Відома американська супермодель Белла Хадід поділилася рідкісними знімками зі старшою сестрою Джіджі Хадід.
Фото дівчина опублікувала у своєму Instagram.
На знімках вони зображені в різному віці.
Джіджі і Белла Хадід / фото instagram.com/bellahadid
Джіджі і Белла Хадід / фото instagram.com/bellahadid
Напередодні Джіджі Хадід, яка також досягла успіху в модельному бізнесі, відзначала своє 26-річчя.
Джіджі і Белла Хадід / фото instagram.com/bellahadid
«Я б не змогла прожити це життя без тебе. Дякую за все, чого ти мене навчила, і за те, що завжди підтримуєш мене... Я так сильно тебе люблю», - зазначила Белла у підписі до однієї із серій знімків.
Джіджі і Белла Хадід / фото instagram.com/bellahadid
Джіджі і Белла Хадід / фото instagram.com/bellahadid
Джіджі і Белла Хадід / фото instagram.com/bellahadid
Джіджі і Белла Хадід / фото instagram.com/bellahadid
Вас також можуть зацікавити новини
- Найкрасивіша жінка в світі знялася топлес
- Супермодель Джіджі Хадід вперше після пологів знялася для глянцю
- Белла Хадід продає свій розкішний пентхаус, який сама недавно купила
- Белла Хадід позувала на подіумі без бюстгальтера
- Супермодель Белла Хадід покрасувалася стрункою фігурою на тлі пальм (фото)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram