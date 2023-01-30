Юрій Великий пожартував про наслідки для Зеленського, який скаржився, що йому не готують сніданки.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який прославився пародіями на президента України Володимира Зеленського, насмішив новою імпровізацією. Він пожартував про так звану "сварку" президента та його дружини Олени Зеленської.

В інтерв'ю для Наталії Мосейчук "двійник" Зеленського розповів, чи буде робити нові пародії на президента. Під час бесіди ведуча пригадала нещодавнє інтерв'ю, у якому йшлося про стосунки Олени Зеленської та її чоловіка. Тоді Зеленський сказав, що йому ніхто не готує сніданок.

Ця тема насмішила українців, адже реакцію Першої леді потрібно було бачити. Вона подивилася на Зеленського таким поглядом, що, можливо, навіть сам президент пошкодував про сказане. Коментуючи цю тему Великий почав імпровізувати.

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"Двійник" президента пожартував, що нині Зеленському дійсно ніхто не готує сніданки. Мало того, він залишився ще й без вечерь.

"Знаєте, Наталія, я не буду зараз робити ніяких заяв. Тому що коли ти щось говориш, коли поруч знаходиться жінка, потрібно кожне слово вивіряти, думати про те, що говориш. Ви правильно сказали, я разом з дружиною давав інтерв'ю каналу CNN. І я якось невпевнено там сказав, що мені сніданки ніхто не готує. Дружина так подивилася на мене... І зараз я можу впевнено сказати, що тепер мені сніданки ніхто не готує. Я вам більше скажу, мені вже вечері ніхто не готує. Добре хоч Єрмак хот-доги на заправках купує... Я навіть дзвонив у "Сніданок з 1+1", там мені сказали, що вони сніданки теж готувати не будуть", - сказав Великий голосом Зеленського.

Нагадаємо, нещодавно "двійник" Зеленського з "Кварталу" приміряв макіяж і спародіював дурну росіянку.

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