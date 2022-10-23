Блогерша просила у підписників гроші на тепловізори, щоб "зігріти хлопців".

Зірка "Кварталу" Юрій Великий знову насмішив мережу новим відео. Комік та "двійник" президента України Володимира Зеленського приміряв макіяж і спародіював дурну росіянку.

Так, нещодавно мережу підірвав ролик, в якому російська блогерка Тетяна Бура попросила своїх підписників надсилати гроші на тепловізори для окупантів, щоб їх "зігріти". Відео швидко стало "вірусним", не залишився осторонь і пародист Великий.

Він максимально повторив образ дурної росіянки, для цього йому довелося навіть приміряти макіяж - підфарбувати брови і губи. Великий вирішив показати, наскільки далеко може зайти обмеженість блогерши.

Він пожартував про "дрони-кікабідзе", "носоплитки", "печі журбуйки" і "теплі перці". Так росіянка могла б назвати дрони-камікадзе, плитоноски, печі-буржуйки і теплі берци.

Пародія Великого на російську блогершу

"Двійник" Зеленського Юрій Великий: що про нього відомо

Актор і комік Юрій Великий приєднався до гумористів студії "Квартал 95" у 2019 році, після того, як команду покинув Зеленський. У підсумку він став пародіювати президента, майстерно копіюючи його хрипкий голос і манери.

Після повномасштабного вторгнення Великий знімає пародії на росіян і хльостко висміює їх на відео. Так, нещодавно комік спародіював Путіна, що застряг на колесі огляду. Також Великий висміював Лукашенка, Гіркіна і Ківу.

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