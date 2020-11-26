Джамала номінована на премію Греммі за саундтрек до фільму про Євробачення

Альбом саундтреків до фільму Netflix про Євробачення - це один з претендентів на премію.

Українська співачка Джамала взяла участь у записі саундреків до фільму Netflix "Євробачення: історія Вогняної саги". Тепер цей альбом номінували на премію "Греммі". Читайте такожНастя Каменських з'явилася перед фанатами в зухвалому аутфіті "Це ж просто вау! Мій голос звучить не тільки у відео-уривку, який ви бачите, але і лідирує у всіх приспівах і ще в одному сольному шматку! Всі мої інтерпретації затверджувалися музичними продюсерами Netflix через зв'язок з Лос-Анджелесом! Знали б ви, яка колосальна робота була проведена по створенню попурі. Щаслива, що брала активну участь в цьому. Тримаємо кулачки! Дуже щаслива за всю команду!"- написала Джамала в Instagram. Що відомо про фільм: Фільм оповідає про ісландських співаків, Ларса Ерікссона і Сігріт Еріксдоттір, яким випав шанс представити свою країну на "Євробаченні"

Режисером фільму став Девід Добкін

Кілька колишніх конкурсантів "Євробачення" виконали у фільмі епізодичну роль Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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