Українська співачка Джамала взяла участь у записі саундреків до фільму Netflix "Євробачення: історія Вогняної саги". Тепер цей альбом номінували на премію "Греммі".
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"Це ж просто вау! Мій голос звучить не тільки у відео-уривку, який ви бачите, але і лідирує у всіх приспівах і ще в одному сольному шматку! Всі мої інтерпретації затверджувалися музичними продюсерами Netflix через зв'язок з Лос-Анджелесом! Знали б ви, яка колосальна робота була проведена по створенню попурі. Щаслива, що брала активну участь в цьому. Тримаємо кулачки! Дуже щаслива за всю команду!"- написала Джамала в Instagram.
Що відомо про фільм:
- Фільм оповідає про ісландських співаків, Ларса Ерікссона і Сігріт Еріксдоттір, яким випав шанс представити свою країну на "Євробаченні"
- Режисером фільму став Девід Добкін
- Кілька колишніх конкурсантів "Євробачення" виконали у фільмі епізодичну роль
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