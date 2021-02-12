Джамала зворушливо привітала маму з днем народження / фото Джамала, Instagram
Відома українська співачка Джамала зворушливо привітала маму з днем народження, опублікувавши рідкісні сімейні знімки.
На фото Джамала позує поруч зі своєю мамою.
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"Мій найкращий партнер у кожному закуліссі. Мій улюблений день. Мій найкращий водолій! Обожнюю! З Днем народження!"- написала співачка у своєму Instagram.
Шанувальники приєдналися до привітання:
"Вітаю! Дякуємо мамі за таку талановиту дочку", "Міцного здоров'я вашій матусі", "З Днем Народження вас. Всього вам найкращого, світлого, доброго", - написали фоловери.
Джамала опублікувала фото з мамою / фото Джамала, Instagram
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