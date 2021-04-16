Дівчинка з'явилася на світ з ущелиною в середній частині піднебіння.

Маленькій доньці 53-річного італійського мільйонера Джанлуки Ваккі, яка народилася з вродженою патологією, зробили операцію. Дівчинка з'явилася на світ з «вовчою пащею» (ущелина в середній частині піднебіння).

Читайте також"Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі показавши фото з дружиною і маленькою донькоюПро це батьки дівчинки написали у своїх акаунтах в Instagram.

«На початку тижня нашому малятку зробили операцію з усунення «вовчої пащі». Це був дуже складний і емоційний тиждень для нас, а для неї - особливо. Коли наша маленька дитина проходить через настільки серйозні випробування, це дійсно вражає мене, як батька. Наш янгол не перестає нас дивувати! Вона була такою хороброї, ніжною і милою. І я пишаюся тим, що я її батько! Зі сльозами на очах звертаюся до всіх батьків, які проходять через подібний досвід зі своїми дітьми! Сподіваюся, ви, хлопці, завжди під захистом. Тепер ми вдома», - зазначив щасливий тато.

Джанлука Ваккі: що про нього відомо

Джанлука народився 5 серпня 1967 року в Болоньї в заможній родині.

Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він танцює зі своєю дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна.

У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.

27 жовтня 2020 року його кохана Шерон Фонсека народила йому дочку. Це перша дитина у 53-річного мільйонера.

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Автор: Катерина Шварц