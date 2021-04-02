51-річна Дженніфер Лопес знялася в порваній весільній сукні (фото)

Шанувальники в захваті від того, який вигляд має 51-річна Джей Ло.

Відома американська співачка й актриса Дженніфер Лопес вирушила на відпочинок і зйомки в Домінікану разом з дітьми. Вона зачарувала фанатів своїми натхненними фото звідти. Читайте такожПалиця Джей Ло показала апетитні форми в монокініВідповідні знімки опубліковані в Instagram знаменитості. Так, на свіжих кадрах 51-річна зірка позувала в порваній весільній сукні, панчохах і грубих черевиках на шнурівці. Судячи з усього, це кадр зі зйомок фільму "Шлюб за зальотом". "Сидячи біля моєї улюбленої лагуни", - підписала серію фото Лопес. Хто така Дженніфер Лопес Лопес народилася 24 липня 1969 року в Нью-Йорку. Спочатку вона виступала як танцівниця у складі групи Fly Girl.

Як співачка Лопес дебютувала в 1999 році, представивши альбом On the 6.

В її фільмографії на сьогодні нараховується понад 30 картин. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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