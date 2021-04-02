Відома американська співачка й актриса Дженніфер Лопес вирушила на відпочинок і зйомки в Домінікану разом з дітьми. Вона зачарувала фанатів своїми натхненними фото звідти.
Читайте такожПалиця Джей Ло показала апетитні форми в монокініВідповідні знімки опубліковані в Instagram знаменитості.
Так, на свіжих кадрах 51-річна зірка позувала в порваній весільній сукні, панчохах і грубих черевиках на шнурівці. Судячи з усього, це кадр зі зйомок фільму "Шлюб за зальотом".
"Сидячи біля моєї улюбленої лагуни", - підписала серію фото Лопес.
Хто така Дженніфер Лопес
- Лопес народилася 24 липня 1969 року в Нью-Йорку. Спочатку вона виступала як танцівниця у складі групи Fly Girl.
- Як співачка Лопес дебютувала в 1999 році, представивши альбом On the 6.
- В її фільмографії на сьогодні нараховується понад 30 картин.
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