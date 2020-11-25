Співачка заінтригувала шанувальників.

Відома співачка Дженіффер Лопес опублікувала в Instagram відео, на якому позує повністю оголеною.

Кадри на відео постійно змінюються, при цьому на всіх їх 51-річна Джей Ло позує голою. То вона показує обличчя великим планом, то груди, які прикриває руками. Варто відзначити, що у Дженніфер красива фігура. В цілому відео вийшло досить пікантним.

Чим відома Джей Ло:

Якою б успішною не була акторська кар'єра Лопес, все ж основні лаври вона здобула як співачка світового рівня, гонорари якої вже давно визначаються цифрами з шістьма нулями

Її перший альбом "On the 6" (1999) став безумовною подією в музичному світі і був зустрінутий з повним захопленням

До 2018 року Лопес випустила вісім студійних альбомів, серед яких є і іспаномовний

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Автор: Діана Могилєвич