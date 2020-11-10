Актора позбавили ролі через скандальне рішення суду.

Студія Warner Bros. виплатить повний гонорар акторові Джонні Деппу за роль Гріндевальда в третій частині франшизи «Фантастичні звірі». Він отримає понад 10 мільйонів доларів.

Читайте такожДжонні Депп закрутивши роман з молодою моделлюПро це повідомляє Screen Rant.

Актор уклав з Warner Bros. контракт, що передбачає повну виплату гонорару навіть у разі скасування зйомок або заміни актора.

При цьому Депп встиг зіграти Гріндевальда тільки в одній сцені з моменту початку зйомок, які стартували 20 вересня в Лондоні.

Джонні Депп vs Warner Bros.: передісторія

Warner Bros. попросивши Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі. Актор погодився на прохання студії І сказав, що поважає її рішення.

Цьому передувало те, що Депп програв справу про наклеп таблоїду The Sun, який стверджував, що він неодноразово бив свою колишню дружину Ембер Херд.

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Автор: Катерина Шварц