ЗМІ повідомляють, що голлівудський актор зустрічається зі своїм адвокатом.

Голлівудський актор Джонні Депп після скандального розлучення з Ембер Херд почав зустрічатися зі своїм адвокатом Джоел Річ.

Про це повідомляє Us Weekly.

За даними видання, жінка завжди перебувала поруч з Деппом, вона дуже йому допомагала в період шлюборозлучного процесу, за яким стежив весь світ.

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Інсайдер видання і зовсім зазначив, що у актора і адвоката, дійсно, дуже серйозні стосунки: "Хімія зашкалює, між ними все серйозно".

При цьому відомо, що у Джоел є чоловік і двоє дітей. Поки невідомо, чи планує вона офіційно розлучатися заради стосунків з Деппом.

Нагадаємо, раніше Джонні Депп гучно відсвяткував свою перемогу в суді над екс-дружиною Ембер Херд. Відомо, що "переможна" вечірка відбулася в клубі Laylow в Ноттінг-Хіллі (Лондон). У компанії актора були його колеги і друзі. Повідомляється, що святкування обійшлося Деппу в 300 тисяч доларів.

Крім того, Джонні Депп після суду над Ембер Херд пожертвував дитячим лікарням 800 тисяч доларів. Благодійний фонд актора "Never Fear Truth" ("Ніколи не бійся правди") передав гроші кільком організаціям.

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