Благодійний фонд актора "Never Fear Truth" ("Ніколи не бійся правди") передав гроші кільком організаціям.

59-річний актор Джонні Депп, відомий світу за своєю роллю капітана Джека Горобця в "Піратах Карибського моря", після скандального судового розгляду зі своєю екс-дружиною Ембер Херд зайнявся благодійністю. Як пише видання Daily Mail, зі своїх рахунків Депп передав 800 тисяч доларів різним благодійним організаціям.

Як повідомляється, пожертвування актора було поділено між Фондом дитячої лікарні Перта, дитячою благодійною організацією лікарні Грейт-Ормонд-стріт, коаліцією Footprint та дитячою лікарнею Лос-Анджелеса.

Фонд дитячої лікарні Перта подякував актору за щедрість.

Зазначимо, після перемоги в суді над своєю колишньою дружиною Ембер Херд, один з найвідоміших голлівудських акторів Джонні Депп закотив вечірку за $300 тисяч. Відомо, що "переможна" вечірка відбулася в клубі Laylow в Ноттінг-Холлі (Лондон). У компанії актора були його колеги і друзі.

Нагадаємо, перемога в суді посприяла тому, щоб Депп повернувся в "Пірати Карибського моря". За даними ЗМІ, актор вже обговорює умови можливої співпраці з компанією Disney.

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