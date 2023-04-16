Артист привітав українців зі святом.

Український співак Дзідзьо з'явився у соціальних мережах після чуток про те, що він "зник". Артист привітав українців зі святом. Окрім цього, він запросив фанів на свій концерт. Як виявилося, нині Дзідзьо не в Україні.

"Христос Воскрес! Боже, благослови і борони Україну", - написав співак та виклав фото у вишитій сорочці.

Також Дзідзьо розповів про благодійний вечір. Нині він у Чехії. Співак бере участь у концерті в Празі. Відомо, що разом із ним там будуть виступати Віктор Павлік та Олександр Пономарьов. Ведучим благодійної вечерї стане Юрій Горбунов.

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У коментарях фанати подякували Дзідзьо за привітання. Також вони написали, що співаку дуже пасує вишита сорочка. Деякі коментатори визнали, що вони були трохи здивовані, коли дізналися, що нині співак не в Україні. Сам Дзідзьо не анонсував концерт у Чехії. Втім, інші артисти розповідали про благодійний вечір у соціальних мережах.

Чому з'явилися чутки, що Дзідзьо "зник"

Нещодавно журналісти звернули увагу на те, що співак Дзідзьо "зник" з поля зору та понад місяць нічого не публікував у соціальних мережах. Згодом це вирішила прокоментувати кума артиста - співачка Оля Цибульська.

Вона заявила, що DZIDZIO нікуди не зникав. Співачка спілкується з артистом та знає, що він робить. Цибульська розповіла, що Дзідзьо гастролює та збирає кошти для ЗСУ.

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