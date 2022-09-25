Від співачки відмовилися всі її співробітники.

Український режисер Олег Боднарчук розповів, що на другий день війни опальну співачку Ані Лорак кинула вся команда. За його словами, її співробітники повернулися в Україну.

"Наскільки я знаю, на другий день після початку війни, вся команда, яка з нею працювала, а це в основному були українці, просто зникла. Просто поїхала в Україну до своїх рідних, напевно, до своїх батьків на батьківщину. Тому зараз усіма своїми справами вона займається сама. Тому це все виглядає безглуздо", - сказав Боднарчук в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Він додав, що раніше вони дружили з Лорак, тому йому не просто коментувати ситуацію, що склалася навколо неї. Також Боднарчук зазначив, що ідея Лорак поїхати з туром в Європу спочатку була провальною.

"По-перше, це дуже очікувано і прогнозовано, що ніякого туру в Європі бути не може. Не дуже зрозуміло, хто туди прийде. Це взагалі була безглузда ідея", - уточнив режисер.

Позиція Ані Лорак у війні

Співачка Ані Лорак довгий час мовчала про війну в Україні. Пізніше вона таки зважилася про це обмовитися у своїх соціальних мережах, але ніякої конкретики. Зірка зробила пост про те, що вона "поза політикою", і "несе любов людям через музику".

"Я заплющу очі і подумки обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце переповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена - моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям з вами. Я співаю, поки мої пісні стосуються вашої душі", - написала Лорак у Instagram.

І якщо довгий час Лорак переховувалась від громадськості, то зараз вона відкрито повернулася до Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: