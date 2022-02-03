Блогерка відповіла на звинувачення своїх учениць та детально прокоментувала ситуацію, що склалася навколо її курсу.

Блогерка та екс-учасниця "Холостяка" Юля Бельченко ("Зайка") прокоментувала звинувачення учасників свого курсу "Чётенький SMM" у шахрайстві. За словами дівчини, спочатку учениці були задоволені змістом курсу, але через кілька місяців після випускного їх позиція змінилася.

Про це Бельченко розповіла у коментарі УНІАН.

Юля зазначила, що працює СММ-фахівцем близько 5 років, тож вирішила поділитися знаннями.

"Я займаюся складанням стратегії та просуванням як приватних підприємців, так і великих компаній серед яких: автомобільні салони, косметичні марки, салони краси, фірми з працевлаштування за кордоном, магазини, сайти, експертні блоги, туристичні фірми та багато інших", - зазначила дівчина.

За словами дівчини, вона володіє навичками лише СММ-фахівця, тому вирішила залучити до організації курсу й іншого спеціаліста – блогера Дмитра Шевчука.

Бельченко наголосила, що не сумнівається у фаховості свого бізнес-партнера.

"Дмитро - бізнес-психолог, який здобув профільну швейцарську освіту, який навчив понад 20.000 студентів за 7 років роботи. Він також має досвід виступів на міжнародних бізнес-форумах та конференціях у різних країнах, а саме: в Японії, Туреччині, Греції, Німеччині, Австрії та інші", - заявила Юля "Зайка".

Бельченко детально прокоментувала звинувачення своїх учениць у тому, що курс нібито не дав їм навіть базових знань.

Дівчина розповіла, що 25 вересня пройшов випускний після закінчення курсу 1 потоку, близько 100 учасників відвідали подію.

"Під час випускного учасники виходили на сцену та ділилися своїми успіхами, результатами та дякували організаторам за якісний курс. Є фото, відеоматеріали, що підтверджують цей факт. Отримуючи до цього гарні відгуки, нам украй дивно через кілька місяців бачити відгуки про поверхневі знання з огляду на те, що студенти ділилися своїми досягненнями та першим заробітком", - заявила Бельченко.

Як пояснила Юля "Зайка", кожен з учасників курсу мав свій особистий кабінет, в якому зберігається вся історія їхніх коментарів до кожного уроку цього курсу. За її словами, за весь період навчання був тільки позитивний зворотний зв'язок, а щотижня проходили прямі ефіри з відповідями на запитання щодо кожного модуля.

Крім того, Юля детально прокоментувала негативні відгуки кожної учениці, які раніше опублікували у ЗМІ.

"З приводу коментаря учениці Марини Левченко – ми були вкрай здивовані її негативною реакцією. Протягом усього навчання ми отримували від Марини лише гарні відгуки, слова вдячності та захоплення як в особистому кабінеті, так і в Instagram. Також Марина Левченко приїжджала на зустріч до Києва з чоловіком, де теж знімала відео із захопленням та давала коментарі при інших учасників, що на той момент вже заробила 5000 грн, використовуючи знання та навички, отримані пройшовши наш курс. Також Марина Левченко з чоловіком була присутня на випускному курсі 25 вересня 2021 року, на 40 тижні вагітності. Хіба людина, яка незадоволена навчанням, відвідала б випускний і виступала б у такому становищі?! Під час випускного Марина виходила на сцену і за всіх говорила про результати та свої захоплення про курс, також вона проговорила, що заробила під час навчання 13 000 грн. А коли ми дізналися, що Марина народила, ми відправили їй подарунок від себе", - зазначила вона.

Юля підтвердила свої слова скриншотами позитивних відгуків Левченко та відеороликами.

Щодо коментаря Надії Кобіщі, Юля зауважила, що вона не пройшла курс до кінця. Про це сама дівчина повідомляла в Instagram.

"Цей учень не пройшов повністю навчання, підтвердивши у двох своїх постах, що через лінощі", - зазначила "Зайка".

Бельченко переконує, що зворотній зв'язок з учнями був чітко налагоджений. Вони могли ставити свої питання, які потів обговорювалися у щотижневих ефірах.

Надія раніше повідомляла журналістам, що Юля та Дмитро почали масово видаляти негативні відгуки про курс. Бельченко пояснила цей момент.

"Негативні коментарі від кількох учасників почали писати лише з 15 січня (понад 6 місяців від початку курсу), що було для нас дивним, тому що негативні коментарі писали ті учасники, які до цього ділилися своїми результатами та позитивними емоціями від навчання", - зазначила дівчина.

Вона також поділилася скриншотами позитивних відгуків від учениць, які зараз звинувачують її у некомпетентності.

"У цей момент нам почали надходити в особисті повідомлення скарги від учнів, чому в чаті мчить негативна комунікація та настрій проти курсу. Ми одразу відреагували і почали розбиратися, хто саме пише негативні коментарі та помітили, що за кілька днів до цього у чат додалися сторонні люди, які не були учасниками цього курсу та почали писати негативні відгуки. Ми дали учасникам письмову відповідь щодо негативу, що склався, і закрили чат на прохання учнів, які були незадоволені загальною атмосферою в чаті", - пояснила Юля.

Бельченко переконує, що курс склали таким чином, щоб учні сповна опанували професію.

Учениці звинуватили Бельченко у тому, що вона не виконала обіцянку щодо допомоги у працевлаштуванні. Вона переконує, що виконала усі зобов’язання.

"У тарифі VIP була передбачена практика на безкоштовному клієнтові, якого всім надав куратор. На курсі ми оголосили, що візьмемо до себе в агентство учнів, які покажуть найкращі результати на нашу думку, і ми відібрали 8 осіб. Також решта учасників отримали понад 30 варіантів як знайти собі клієнтів. Хто виконав усі рекомендації, заробив вже під час навчання в середньому від 10 до 40 тис грн", - заявила Юля.

Щодо прохань незадоволених учнів повернути гроші за курс, Бельченко нагадала, що кожен з учасників навчання прийняв умови договору оферти. Згідно з ним, повернення коштів можливе протягом 14 днів з початку курсу.

"Вкрай дивно, що незадоволений навчанням учасник не попросив повернення під час навчання, а через 4 місяці від дати випускного. Відповідно, через такий проміжок часу ми ніяк не можемо повернути гроші за навчання, яке було надано всім учасникам повною мірою", - зазначила "Зайка".

Блогерка зізналася, що їй вкрай неприємно, що їх з Дмитром називають "шахраями" та "інфоциганами".

"Для нас вкрай неприємно, що зараз деякі учні з першого потоку роблять масові розсилки щодо учасників другого потоку з поширенням наклепу та неправдивої інформації у бік нашого курсу. Тим самим створюють негативний настрій учнів та псують нам репутацію", - підсумувала Юля.

Читайте також"Думала, що вийду заміж": Юля "Зайка" розповіла про реальні почуття до ЗаливакоНагадаємо, що УНІАН раніше писав, з чого почався скандал за участю Бельченко. Детальніше про це читайте за тут.

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