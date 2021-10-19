Також знаменитість підняла важливу тему і сказала "пару слів" тим, хто вказує, як їй жити.

Відома співачка і колишня солістка "гарячого" тріо "ВІА Гра" Надія Мейхер не перестає дивувати шанувальників пікантними знімками. На цей раз вона продемонструвала сміливий образ і заговорила на животрепетну тему.

Нові знімки артистка опублікувала на своїй особистій сторінці в Instagram сьогодні, 19-го жовтня.

Читайте такожСупермодель в подробицях розповіла, як її у 15 років зґвалтував російський олігархМейхер завжди вирізнялася сильним характером і відсутністю інфантильності. Вона зазначає, що в житті часто зустрічала людей, які вказували їй, як потрібно чинити в тій чи іншій ситуації. Співачка вирішила процитувати вислів відомого письменника Оскара Вайльда: "Жити так, як ви хочете – це не егоїзм. Егоїзм - це коли інші повинні думати та жити так, як ви цього бажаєте".

За її словами, життя занадто коротке, щоб витрачати її на думку інших людей. Потрібно встигати насолоджуватися нею, адже не буває нічого вічного…

"Якщо раптом хтось вам вирішив вказати на те, що ви якось не так ходите, виглядаєте, читаєте, одягаєтеся, не там працюєте, не в ту сторону дивитеся, не так виховані тощо - можете сміливо послати цього "фахівця" куди захочете... Як мінімум ця людина зобов'язана запитати про те, чи можна дати вам пораду, або ж ви попросили про допомогу, або пораду... але як максимум, ніхто не має права вас повчати й вже тим більше ображати... Ваше життя - це Ваш вибір", — написала артистка.

Крім того, для такого відвертого поста вона обрала розкішний образ. Мейхер постала в прозорому комбінезоні, який ідеально підкреслив її апетитні форми. Доповнюють образ босоніжки на високих підборах. Артистка уклала волосся і нанесла природний макіяж.

"Найкрасивіша брюнетка нашої країни", "Обожнюю таких жінок", "Так подобаєтеся мені. Ух, красиво сказано", "Шикарна", "Прекрасна", "Надю, ви найкраща", — відзначили користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що Надія Мейхер позувала, лежачи на траві в білому сексуальному боді. При цьому вона одну ніжку висунула вперед, тим самим продемонструвавши своє струнке тіло.

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Автор: Каролина Гайдук