Популярний телеведучий поділився з підписниками подробицями свого дозвілля.

Ведучий популярного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив усю правду про те, чим займається вранці.

Усім підписникам, зацікавленим у його дозвіллі, блогер розповів у Stories Instagram.

Свої кілька роликів Ектор зняв з оголеним торсом.

"У мене запитують: Екторе, чому твої сніданки такі великі? Як рис чи паста, чи колумбійський супчик… Тому що я роблю спорт. І завжди на ранок мені треба багато енергії і гарний настрій", – розповів ведучий.

Також Ектор виклав відео своїх тренувань у спортзалі і зізнався, що вранці полюбляє пити каву. А ще ведучий показав, як готує рис із м’ясом.

Довідка. Ектор Хіменес-Браво — канадський та український шеф-кухар колумбійського походження, бізнесмен, телеведучий.

Суддя проекту "МайстерШеф Україна", викладач кулінарного мистецтва, засновник консалтингової компанії Bravo Restaurant Group. Володар престижної кулінарної премії "The World Master Chef".

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