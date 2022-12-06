Знаменитість зізналася, що для неї це стало справжнім стресом.

Відома українська гумористка і зірка "Жіночого кварталу" Олена Кравець згадала історію з життя, яка трапилася з нею на Хеллоуїн в цьому році. Тоді вона разом з шестирічними двійнятами їхала на святкування.

Саме в цей час в Україні почалися проблеми з електропостачанням. Коли мама з дітьми зайшли в ліфт, він проїхав всього кілька поверхів і зупинився через відключення світла. В ефірі авторського проекту "Тихий вечір з Оленою Кравець" вона розповіла подробиці:

"Як тільки почалися відключення, сусідка в під'їзді поставила в ліфті коробку для людей, які випадково застрягнуть в ліфті. І ми таки застрягли з дітьми. І нам дуже знадобився цей рятувальний бокс! Ми їхали на Хеллоуїн. Спускаємося з нашого поверху, у мене в руках костюми. І я кажу дітям: "Діти, а ви знаєте, для чого ця коробочка, яка тут стоїть?". А вони: "Так... Це для тих, хто застряг у ліфті...". І саме в цей момент вирубається світло, і ми залишаємося в суцільній темряві".

Кравець зізналася, що зазнала не менший стрес, ніж її діти.

"Ви ж уявляєте, я їду в замкнутому ліфті з дітьми і вимикається світло. Звичайно, ми почали дуже голосно кричати, а я деякий час кричала навіть голосніше, ніж діти. Поки вони не сказали: "Мамо, зупиняйся, нас рятують", - розповіла знаменитість.

Нагадаємо, раніше актриса театру і кіно Ольга Сумська у своєму блозі показала, як варить суп в під'їзді на газовому пальнику.

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