Старша дочка актриси жила на Лук'янівці.

Українська комедійна актриса і телеведуча Олена Кравець вперше розповіла, що в 2022 році в будинок її старшої дочки Маші влучила ворожа ракета.

У 15 років Маша з'їхала від батьків і жила з подругою в ЖК на Лук'янівці. Однак після того, як Росія випустила Києвом ракети, одна з них влучила в будинок дівчини, тому вона була змушена повернутися в рідну домівку.

"Прилетіла ракета в цей будинок. Він не був зруйнований... Це було на Лук'янівці. Ми розуміли, що вона там не залишиться", - сказала Кравець у програмі "ЖВЛ".

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Однак, як каже Олена, вона рада поверненню дочки. За її словами, Маша розуміє, що її батьки можуть бути на межі, тому з радістю допомагає з молодшими братом і сестрою - Іваном і Катериною, яким зараз тільки по сім років.

"Маша іноді просто проявляє чудеса терпіння і зібраності: "Мамо, йди! Я з ними залишуся", "Просто залиш мені цей посуд. Все, йди". Вона відчуває, що я десь на межі буваю або тато", - додала актриса.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець вперше зізналася, чому пішла з "Кварталу 95".

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