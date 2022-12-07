Перша леді України дала відверте інтерв'ю.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що у неї є родичі в Росії, проте вона повністю припинила з ними спілкування після 24 лютого.

Як розповіла Зеленська в інтерв'ю The Times, з початку повномасштабної війни в Україні ніхто з її родичів і друзів не зв'язався з нею і не дізнався, чи жива вона взагалі.

"Немає сенсу повертатися до тих діалогів, коли твоє власне життя і життя дітей і твоєї сім'ї у великій небезпеці, і люди навіть не питають, чи ти ще живий. Я думаю, що такі відносини закінчилися", - сказала перша леді України.

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Вона додала, що, звичайно, у війні винен диктатор Володимир Путін, але без підтримки свого народу він не зміг би влаштувати повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, ВВС оприлюднила список "100 жінок 2022". Туди увійшли ті, хто протягом цього року вплинув на світ, надихав і дивував. Даний рейтинг відображає роль жінок у конфліктах поточного року - від протестів до війни. Серед усіх - перша леді України Олена Зеленська, а також російська співачка Алла Пугачова.

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