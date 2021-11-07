Тенісистка розсекретила подарунок від чоловіка в програмі "Світське життя".

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій, що чоловік-іноземець, тенісит Гаель Монфіс подарував їй на день народження браслет Cartier.

За словами спортсменки, вона обожнює браслети. Але точну вартість подарунка від чоловіка вона не знає.

"Світська" телеведуча також поцікавилася, чому пара вирішила одружитися в Швейцарії і чи планують закохані поповнення в родині.

Так, Світоліна розповіла, що весілля в Швейцарії було тому, що саме там живе Гаель. На церемонії були присутні тільки найближчі люди. Що стосується народження дитини, то поки таких планів у них немає.

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Нагадаємо, чоловік Еліни Світоліної не тільки вручив їй подарунок на день народження, але і зворушливо привітав її в Instagram.

"З днем народження, моє кохання! З того дня, як ти увійшла в моє життя, ти стала причиною, через яку я дихаю. Ти - зірки в моєму небі. І я б не хотів, щоб було інакше. Ти - любов всього мого життя", - написав ніжний текст Монфіс на своїй сторінці в соцмережі 12 вересня.

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Автор: Діана Могилєвич