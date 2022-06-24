Увагу відомого музиканта привернув синьо-жовтий стяг.

Видатний музикант Елтон Джон на концерті у Брістолі звернувся до українки, яка принесла з собою синьо-жовтий прапор.

Момент зі зверненням співака виклали у YouTube.

"Приємно бачити український прапор там", - сказав Елтон Джон вказуючи на трибуну.

Він також закликав присутніх обернутися та подивитися на синьо-жовтий стяг, який так його порадував.

Нагадаємо, що Елтон Джон влаштував концерт у Брістолі у межах прощального туру. Він стартував ще у 2018 році, однак через коронавірус був перенесений.

Варто додати, що дещо раніше Біллі Айліш на концерті поцілувала прапор України.Таким чином вона висловила солідарність українському народові у війні, яку 24 лютого 2022 року на нашій території розв'язала Росія. Прапор Біллі Айліш передала українська співачка Jerry Heil, яка також була присутня на заході.

Крім того, Rammstein на своєму концерті в Цюриху розгорнув прапор України.

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