Модель здивувала фанатів таким фото.

Відома модель Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку зірка постала в спортивному костюмі кольору хакі. Топ і лосини ідеально підкреслили її фігуру і вагітний животик.

Нагадаємо, що нещодавно Емілі Ратаковскі і її чоловік Себастьян Бір-Макклард оголосили про те, що чекають на дитину. Поки вони вирішили не повідомляти стать малюка.

"Коли ми з чоловіком розповідаємо друзям, що я вагітна, їх перше питання: " Ви знаєте, хто у вас народиться?" Нам подобається відповідати, що ми не дізнаємося стать, поки нашій дитині не виповниться 18 років, і тоді він сам про це скаже. Всі сміються, але в нашому жарті є частка істини. Люди набагато складніші, і їх визначають не геніталії", - говорить Емілі.

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Автор: Діана Могилєвич