Поцілунок артиста і фанатки потрапив на відео.

Іспанський співак Енріке Іглесіас знову поцілувався з фанаткою на концерті в Сполучених Штатах Америки. Цей момент потрапив на відео і розлетівся мережею.

У кадрі видно, як популярний співак цілується з фанаткою, що піднялася до нього на сцену. А поруч з ними в цей момент стояли охоронці. Крім того, дівчина дістала телефон і почала знімати їхній з Енріке пристрасний поцілунок. Більш того, Іглесіас навіть обійняв дівчину і помацав її за сідниці.

Після того, як вони відірвалися один від одного, дівчина спустилася зі сцени і пройшла до глядацької зали, щоб і далі насолоджуватися виступом улюбленого артиста.

Відео дня

При цьому варто відзначити, що це був не єдиний поцілунок Іглесіаса з фанаткою за всю його музичну кар'єру. До того ж у нього є кохана, тенісістка Анна Курнікова, з якою він виховує трьох спільних дітей.

Нагадаємо, Тіна Кароль ледь не згоріла на зйомках кліпу "Вільні. Нескорені".

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