Помер зірка серіалу 'Баффі – винищувачка вампірів'

Актор Ентоні Гед помер у колі родини від ускладнень, спричинених пневмонією.

Британський актор Ентоні Гед, найбільш відомий за ролями у фільмах "Тед Лассо" та"Баффі – винищувачка вампірів", помер у віці 72 років, пише BBC.

Як розповіли дочки Геда, він "помер від ускладнень, спричинених пневмонією". Актор помер в оточенні своєї родини.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть нашого видатного батька. Для нас було і завжди буде честю та привілеєм бути його доньками і на власні очі переконатися в тому, який вплив він і його робота справили на стількох людей", – йдеться у заяві дочок актора, актрис Емілі та Дейзі Гед.

Відео дня

Ентоні Гед народився 20 лютого 1954 року в Лондоні. У 1970-х роках грав у мюзиклах, а з 1980-х багато знімався в телешоу. Був обличчям рекламних роликів кави Nescafe у Великій Британії. У 1990-х у нього були великі театральні ролі. А потім він став світовою знаменитістю, знявшись у ролі Руперта Джайлза – спостерігача Баффі, у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів".

Згодом Гед знявся у безлічі інших телешоу та фільмів, включаючи "Маленьку Британію", де він прославився роллю вигаданого прем'єр-міністра; "Переконання", де він зіграв сера Волтера Еліота; та фільм про Маргарет Тетчер "Залізна леді", де він виконав роль Джеффрі Гоу у дуеті з Меріл Стріп.

Новому поколінню глядачів він відомий за роллю Руперта Менніона в серіалі "Тед Лассо" на Apple TV. Він зіграв мстивого колишнього чоловіка Ребекки Велтон.

Останньою роботою Геда як актора став серіал "Бріджертон" у 2022 році. Там він знявся в одному епізоді другого сезону.

Сім'я

У грудні 2025 року Гед втратив подругу і партнерку Сару Фішер. Активістка із захисту тварин померла у віці 61 року.

Дочки Геда, 37-річна Емілі та 35-річна Дейзі, також стали актрисами. Емілі найбільш відома за роллю Карлі Д'Амато в серіалі "The Inbetweeners".

Його брат Мюррей також актор. Він знявся у номінованому на "Оскар" фільмі 1971 року "Кривава неділя" та у мюзиклі "Шахи".

Смерть Ніколаса Брендона

Нагадаємо, що раніше у віці років помер актор Ніколас Брендон, відомий за роллю Ксандера Харріса в серіалі "Баффі – винищувачка вампірів". У заяві родини йшлося про те, що він помер уві сні від природних причин.

Але згідно зі свідоцтвом про смерть, актор помер від серцевих захворювань, викликаних закупоркою артерій і високим тиском. Зазначається, що Брендон також страждав на пневмонію.

Вас також можуть зацікавити новини: