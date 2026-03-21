Помер зірка 'Баффі – переможниця вампірів' Ніколас Брендон

Актор, відомий роллю Ксандера, боровся із серйозними проблемами зі здоров’ям упродовж багатьох років.

У США помер актор Ніколас Брендон, відомий за роллю Ксандера Гарріса у культовому серіалі "Баффі – переможниця вампірів". Йому було 54 роки.

Про смерть актора повідомила його родина. За їхніми словами, він помер уві сні з природних причин.

У заяві близькі зазначили, що Брендон був "пристрасною, чутливою людиною, яка безмежно прагнула творити", а в останні роки захопився живописом і активно ділився своєю творчістю з шанувальниками. Родина також наголосила, що попри труднощі зі здоров’ям у минулому, актор проходив лікування і з оптимізмом дивився у майбутнє.

Найбільшу популярність Брендону принесла роль Ксандера – одного з найближчих друзів героїні Баффі, яку зіграла Сара Мішель Геллар. Його персонаж став одним із улюбленців глядачів завдяки гумору та відданості команді.

Після завершення серіалу у 2003 році актор з’являвся в кіно та на телебаченні, зокрема у серіалі "Мислити як злочинець", де зіграв Кевіна Лінча. Водночас він тривалий час боровся із залежністю та психічними розладами, неодноразово потрапляючи у поле зору правоохоронців.

Ніколас Брендон - особисте життя

У 2022 році Брендон переніс серцевий напад і кілька операцій на хребті, про що сам повідомляв у соцмережах. Він також звертався до фанатів по фінансову допомогу на лікування.

Актор народився в Лос-Анджелесі, мав брата-близнюка і почав займатися акторством, щоб подолати заїкання. Він двічі був одружений і розлучений.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пішов з життя всесвітньо відомий американський актор Чак Норріс. Йому було 86 років. Близькі легенди попросили шанувальників поважати приватне життя їхньої родини в цей скорботний час.

