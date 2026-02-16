Помер актор Роберт Дюваль, відомий за фільмами 'Хрещений батько' та 'Апокаліпсис сьогодні'

У неділю, 15 лютого, помер легендарний актор Роберт Дюваль, відомий за культовими фільмами "Хрещений батько" та "Апокаліпсис сьогодні".

Про це із посиланням на заяву дружини Дюваля Луціани повідомляє ABC News. Оскароносному акторові було 95 років.

"Вчора ми попрощалися з моїм коханим чоловіком, дорогим другом і одним з найвидатніших акторів нашого часу. Боб помер мирно вдома, оточений любов'ю і турботою", – йдеться в заяві родини актора.

Дюваль зіграв Тома Хейгена в перших двох частинах кримінального шедевра Френсіса Копполи.

У стрічці "Апокаліпсис сьогодні" 1979 року Дюваль втілив на екранах підполковника Білла Кілгора. Саме він вимовляє культову фразу фільму: "Я люблю запах напалму вранці".

За свою карʼєру Дюваль зʼявився у понад 90 фільмах, працюючи з деякими з найвідоміших голлівудських режисерів та акторів.

Його 7 разів номінували на найбільш престижну премію в кінематографі – Оскар. У 1984 році Дюваль таки отримав статуетку за найкращу чоловічу роль у фільмі "Ніжне милосердя".

4 перемоги він здобув у різних номінаціях премії "Золотий глобус". Також Дюваль отримав дві статуетки премії "Еммі" за вестерн "Перерваний шлях".

Серед інших нагород легендарного актора:

BAFTA (1980): Найкраща чоловіча роль другого плану за легендарного підполковника Кілгора у фільмі "Апокаліпсис сьогодні".

Найкраща чоловіча роль другого плану за легендарного підполковника Кілгора у фільмі "Апокаліпсис сьогодні". Премія Гільдії кіноакторів (SAG Award, 1999): Найкраща чоловіча роль другого плану за фільм "Цивільний позов".

Найкраща чоловіча роль другого плану за фільм "Цивільний позов". Independent Spirit Awards: Кілька нагород за фільм "Апостол" (1998), де він виступив не лише актором, а й режисером.

Кілька нагород за фільм "Апостол" (1998), де він виступив не лише актором, а й режисером. Національна медаль мистецтв (2005): Отримав її від президента США за внесок у культуру.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що помер відомий актор Джеймс Ван Дер Бік. Зірка серіалу "Затока Доусона" пішов з життя у 48 років. Тривалий час актор боровся з раком.

