Модель часто демонструє своє тіло.

Пишнотіла модель Ешлі Грем опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує біля дзеркала абсолютно голою. Єдине, у неї на голові рушник, який вона одягла після миття голови.

При цьому оголені груди Ешлі прикрила рукою і показала язик. Варто відзначити, що Грем - не стандартна модель, вона знімається в plus-size. Вона часто демонструє свої пишні форми і недосконалості на тілі.

"Просто дозволимо цьому скріншоту з сьогоднішнього відеоблогу говорити самому за себе... це добре", - підписала фото Ешлі.

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Автор: Діана Могилєвич