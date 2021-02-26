Модель показала пікантне фото / instagram.com/ashleygraham
Пишнотіла модель Ешлі Грем опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує біля дзеркала абсолютно голою. Єдине, у неї на голові рушник, який вона одягла після миття голови.
При цьому оголені груди Ешлі прикрила рукою і показала язик. Варто відзначити, що Грем - не стандартна модель, вона знімається в plus-size. Вона часто демонструє свої пишні форми і недосконалості на тілі.
"Просто дозволимо цьому скріншоту з сьогоднішнього відеоблогу говорити самому за себе... це добре", - підписала фото Ешлі.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/ashleygraham
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