Модель часто демонструє недосконалості на своєму тілі.

Відома модель plus-size Ешлі Грем опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона сидить у ванні. Ешлі вирішила зробити селфі, але підібрала такий ракурс, в якому видно її неголену пахву. Варто відзначити, що модель часто публікує знімки, на яких показує іншу сторону краси. Тобто, не зовсім типову для сучасних жінок.

Ламаючи стереотипи, вона активно пропагує красу повних жінок, закликає їх пишатися своєю фігурою з будь-якими параметрами, які їм подарувала природа.

Чим відома Ешлі Грем:

Вона знімалася для багатьох глянцевих журналів - Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine, Latina

Найбільшу популярність дівчина отримала, рекламуючи спідню білизну для повних дівчат для марки одягу великих розмірів

Також вона стала "обличчям" шведського модного бренду H&M

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Автор: Діана Могилєвич