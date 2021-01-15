33-річна американська пишнотіла модель Ешлі Грем поділилася з шанувальниками новим селфі.
Читайте такожОгрядна модель Ешлі Грем в одних трусиках засвітила моторошні розтяжкиНа знімку вона позує у світшоті темно-рожевого кольору. З прикрас на шиї моделі масивний ланцюжок.Ешлі постала на фото без граму макіяжу, а волосся зібрала на потилиці.
"Не обманюйтесь: "Погана компанія розбещує добрий характер", - підписала знімок модель.
Хто така Ешлі Грем:
Модель народилася 30 жовтня 1987 року в столиці штату Небраска
Вона знімалася для багатьох глянцевих журналів - Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine
В ході Full Figured Fashion Week (Тижні моди для повних дам) 2012 - вона була названа моделлю року
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