Модель поділилася з шанувальниками новим фото \ instagram.com/ashleygraham/

33-річна американська пишнотіла модель Ешлі Грем поділилася з шанувальниками новим селфі.

Читайте такожОгрядна модель Ешлі Грем в одних трусиках засвітила моторошні розтяжкиНа знімку вона позує у світшоті темно-рожевого кольору. З прикрас на шиї моделі масивний ланцюжок.Ешлі постала на фото без граму макіяжу, а волосся зібрала на потилиці.

"Не обманюйтесь: "Погана компанія розбещує добрий характер", - підписала знімок модель.

instagram.com/ashleygraham/

Хто така Ешлі Грем:

Модель народилася 30 жовтня 1987 року в столиці штату Небраска

Вона знімалася для багатьох глянцевих журналів - Glamour, Elle UK, Vogue, Harper's Bazaar, O Magazine

В ході Full Figured Fashion Week (Тижні моди для повних дам) 2012 - вона була названа моделлю року

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Автор: Ірина Погоріла