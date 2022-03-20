18 березня на концерті "Кримська весна" Гагаріна виконала пісню "Кукушка".

18 березня в Росії відбувся концерт "Кримська весна", присвячений окупації Криму. В "Лужниках" зібралися 200 тисяч росіян, яких розважали пропутінські зірки. Однією з них виявилася Поліна Гагаріна.

Співачка виконала пісню легендарного Віктора Цоя "Кукушка". Зазначимо, саме ця пісня стала саундтреком фільму "Битва за Севастополь" про українку-снайпера, яка боролася з фашизмом.

Так, шанувальники групи "Кіно" розкритикували Гагаріну за виконання цієї пісні. У соціальних мережах вони написали, що співачка образила гідність Цоя, виконавши його пісню на концерті, що прославляє агресора Володимира Путіна і його армію, яка зараз воює на території України.

Фанати Віктора Цоя відзначили, що виступ Гагаріної та інших зірок на цьому концерті - це бенкет під час чуми, а росіяни - це зомбоване фашистське суспільство.

Нагадаємо, Макс Барських жорстко висміяв росіян, які святкують окупацію Криму.

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