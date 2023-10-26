Мовний омбудсмен вимагає притягнути таксиста до відповідальності.

У Києві таксист відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою. Про це заявив блогер Андрій Смолій на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити фрагмент конфлікту. Воно починається з того, що водій автівки дістає з багажника речі пасажирок та вимагає, щоб вони вийшли з таксі.

- Чому ви не хочете розмовляти державною мовою?

- Вы больные люди, ребят.

- Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою? Це тому я хвора?

- Это вы говорите "ви хвора", я не говорил. Забирайте свои... До свидания, ребят.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи інцидент, заявив, що водієві "не вдасться уникнути покарання".

"Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Bolt, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності", - написав Кремінь у Facebook.

Він зазначив, що відмова обслуговувати пасажирок державною мовою є порушенням статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За це передбачено накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Мовні скандали в Україні: останні новини

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео з Одеси, на якому жінка кричить, що Україна має стати частиною Російської Федерації. Зазначалося, що це сталося після звернення до неї українською.

Також повідомлялося, що в Одесі власник кафе вигнав відвідувачку, яка хотіла отримати обслуговування українською.

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