Ніхто не може зрозуміти, чому чоловік Пугачової так змінився.

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який разом зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, переїхав до Ізраїлю, спантеличив мережу. Артист не на жарт здивував фанатів дивним зовнішнім виглядом.

Так, Галкін записав нове відео, в якому розповів про свої гастролі. Однак багато коментаторів звернули увагу не на анонс концертів гумориста, а на його одяг і обличчя.

Чоловік Пугачової здається неймовірно молодшим. Він знову відпускає волосся і нова зачіска ще "забирає" у ньго ще більше років. Юнацький рум'янець, очі, що світятся, та бадьора посмішка - Галкін нібито молодіє з кожним днем.

Відео дня

Також користувачі звернули увагу на одяг артиста. Чоловік Пугачової знімав відео в сорочці і в'язаному светрі. Одні коментатори наряд оцінили, інші ж - назвали його "занадто дитячим".

Фанати вважають, що Галкін може спеціально привертати увагу до свого вигляду і використовувати при записі відео спеціальні фільтри. Багатьом відомо, що ефекти в Instagram та інших соцмережах здатні розгладити шкіру, додати рум'янцю і візуально "скосити" кілька років людині, яка вирішить їх застосувати.

Відео з Галкіним

Нагадаємо, раніше стало відомо, що одіозний російський шоумен вирішив пропіаритися на продаж замку Пугачової і Галкіна.

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