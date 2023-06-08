Шоумен не зміг залишитися байдужим до горя українців.

Російський шоумен Максим Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС. Щемливі кадри, на яких видно врятованих собак і як люди рятуються від затоплення, не залишили його байдужим.

У підписі до фото він залишив розбите серце і нагадав шанувальникам, що є "іноагентом".

У коментарях "з'явилися" українці. Вони подякували Галкіну за підтримку:

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"Велике спасибі за підтримку і людяність. Ви неймовірна людина"

"Рука не піднімається поставити лайк. Дякую вам за підтримку України"

"Максиме, спасибі вам і Аллі за вашу позицію і висвітлення реальних подій, що відбуваються в Україні"

"Бережи Господь вас і вашу сім'ю"

Варто відзначити, що шоумен не проігнорував слова подяки від українців. Він відповів їм у коментарях емодзі у вигляді розбитого серця і складених рук.

Позиція Максима Галкіна щодо війни в Україні

Ще на початку повномасштабного російського вторгнення Галкін з родиною поїхав до Ізраїлю, де виступав на концертах, а частину виручених грошей передавав українським біженцям.

Він неодноразово у своїх соцмережах висвітлював реалії війни в Україні, чим дуже злив росіян. За це його визнали "іноагентом" в РФ.

Довгий час шоумен радів цьому, проте пізніше звернувся до суду з проханням зняти з нього цей статус. Відомо, що йому відмовили.

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