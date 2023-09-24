Артисти ледь не скасували свою виставу через скандал з організаторами

Актор Тарас Цимбалюк, який нині гастролює Україною разом з Антоніною Хижняк, Наталкою Денисенко, Анною Саліванчук та Артемієм Єгоровим, розповів про проблеми з організаторами. Так, артисти виступали у Мукачеві, але їхній спектакль "Основний інстинкт" опинився під загрозою зриву.

Цимбалюк розповів, що вони вже думали скасовувати виступ. Усе через те, що організатори не виконали технічний райдер. При цьому з акторів ще й намагалися "здерти" якісь кошти.

"Вперше за рік гастрольної діяльності мало не скасували виставу у Мукачево через абсолютно некомпетентне поводження приймаючої сторони. Котра спочатку підтверджує райдер та усі комплектуючі, а за 30 хвилин до вистави починає маніпулювати становищем і намагається ще здерти з нас гроші. Хоча усе було узгоджено за кілька тижнів. Так не робиться", - заявив Цимбалюк.

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Він зазначив, що його команді довелося стикнутися з дуже небажаними незручностями на рівному місці. Втім, актори усе ж дали концерт та зуміли не зірвати власні гастролі.

Нагадаємо, нещодавно Цимбалюк розповів про доходи в умовах війни. Він зазначив, що певний період взагалі нічого не заробляв.

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