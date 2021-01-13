Гроші від продажів Браян Мей планує направити на захист дикої природи.

Гітарист групи Queen Браян Мей разом із засновником та креативним менеджером італійського парфумерного бренду Серджо Момо, представив аромат Save Me.

Читайте також"Несподіваний запах": голлівудська актриса випустила свічки з ароматом оргазмуПро це повідомляє Billboard.

Парфуми, названі на честь пісні групи Queen 1980 року, пахнуть «сандалом і борсуком» - твариною, захистом якого Мей вже займався.

Стандартний флакон об'ємом 50 мілілітрів коштує 197 євро, а разом з автографом виконавця - 410 євро.

«Ця неймовірна людина робить щось прекрасне для захисту тварин», - підписав Мей фото в Instagram, на якій він з Момо підписує флакони.

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Автор: УНІАН