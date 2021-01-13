Серджо Момо та Браян Мей / фото instagram.com/brianmayforreal

Гітарист групи Queen Браян Мей разом із засновником та креативним менеджером італійського парфумерного бренду Серджо Момо, представив аромат Save Me.

Читайте також"Несподіваний запах": голлівудська актриса випустила свічки з ароматом оргазмуПро це повідомляє Billboard.

Парфуми, названі на честь пісні групи Queen 1980 року, пахнуть «сандалом і борсуком» - твариною, захистом якого Мей вже займався.

Стандартний флакон об'ємом 50 мілілітрів коштує 197 євро, а разом з автографом виконавця - 410 євро.

«Ця неймовірна людина робить щось прекрасне для захисту тварин», - підписав Мей фото в Instagram, на якій він з Момо підписує флакони.

Парфуми / фото instagram.com/brianmayforreal

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Автор: УНІАН