Через санкції і неприйняття російських селебріті в більшості країн світу, їх дохід істотно зменшився.

Через санкції і різко негативне ставлення до російських зірок на світовій арені, багато з них частково або повністю залишилися без роботи, а їхні гонорари істотно зменшилися.

Про це пише kp.

Зокрема, із закордонних курортів, де російських артистів приймають з концертами, залишилася тільки Туреччина. Там на травневі свята виступатимуть Баста, Сергій Лазарєв, "Руки вверх", Ханна, Тіматі, Клава Кока та інші. На літо тут же заплановані виступи у Діми Білана, Олександра Ревви, Філіпа Кіркорова, Ані Лорак, Єгора Кріда та інших зірок.

Правда, таких заробітків, як раніше, у них вже не буде, вважають засновники комунікаційного агентства All Star Media Віктор Устенко і Дмитро Павлов. Експерти кажуть, що попит на дорогих артистів на приватних заходах впав в рази, а відповідно знизилися і їх гонорари.

"Багато замовників, клієнти event-агентств і організатори приватних заходів зменшили бюджети. Вони запитують артистів, гонорар яких в середньому до 1 500 000 рублів. У тих артистів, у яких гонорар трохи вище - роботи стало менше. І зараз той, хто більш лояльний і пластичний в даному питанні, отримує більше роботи", - коментує експерт.

Наприклад, якщо раніше Баста, "Руки вверх", Кіркоров, Білан заробляли від 3-4 млн руб, то зараз їх цінник - не вище 1-1,5 млн руб.

Нагадаємо, Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що відомство вводить санкції проти 47 російських артистів, які підтримують путінський режим.

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