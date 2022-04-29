Дмитро Гордон прокоментував поведінку Нурлана на концертах в США.

Український журналіст Дмитро Гордон поспілкувався зі своїми підписниками в прямому ефірі і відповів на всі їхні запитання.

Так, один з користувачів мережі поставив йому питання, що стосується російського коміка Нурлана Сабурова, який оскандалився своєю поведінкою на концертах в США.

Гордон відповів, що раніше йому подобався Нурлан. Він часто дивився гумористичне шоу "Що буде далі?". Але після того, як Сабуров невдало пожартував про "місячні" на адресу українки, яка вибігла до нього на сцену, він став противний Гордону.

"Я думаю, що він - ідіот. На жаль. Він мені так подобався, я постійно дивився хлопців з ЧБД. Але після того, як він повівся на концертах в США, після того, як "відпустив" недоречний жарт про жінку, яка вийшла в сукні з нібито краплями крові українців. Є речі, над якими категорично не можна жартувати. Ті люди, які бояться назвати речі своїми іменами, вони мені огидні. І Нурлан Сабуров мені огидний. Настав час, коли ти зараз або за добро, або за зло", - сказав Гордон.

Нагадаємо, раніше Гордон зізнався, як ставиться до Юрія Дудя та Максима Галкіна.

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