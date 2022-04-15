За словами дівчини, коли вона вибігла на сцену, росіяни сміялися.

Днями в США відбувся концерт російського коміка Нурлана Сабурова. Під час його виступу на сцену вибігла активістка в сукні з червоними краплями, що символізують кров убитих українців.

Тоді Нурлан невдало пожартував, запитавши: "Вибачте, це місячні?" Після такого жарту користувачі мережі "рознесли" Сабурова, в тому числі і українські знаменитості.

Зараз і сама активістка Юлія Косівчук зважилася прокоментувати цей інцидент. Вона відповіла Нурлану на його "туалетний гумор"

"Ні, виродку, це у мене на місячні, як ти недобре перднув своїм ротом, це я - Україна! І поки ти тут заробляєш бабло, розважаючи конч*них рабів - я стікаю кров'ю", - сказала дівчина.

Юлія додала, що росіяни сміялися над нею, коли вона вибігла на сцену. І тільки кілька людей, за її словами, вийшли із зали.

"Після того, як я так прорвалася на сцену, холопи продовжували іржати. Але мавпочка з тарілками в їх мозку безсмертна. Лише кілька молодих людей вийшли із зали. Клоун Нурлан Сабуров живе в Москві і платить податки. Він не говорить про війну своїм багатотисячним підписникам, тому що він за мир. Вчора зала була повна. Квитки по 135$. Скільки ще куль вони куплять за ці гроші? Мовчання - це злочин", - додала активістка.

Нагадаємо, раніше концерт "путінського клоуна" Сабурова в Чикаго відмінили, завдяки тиску української діаспори.

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