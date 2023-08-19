Артисти говорили про російськомовні пісні.

Український співак Валерій Харчишин пригадав, як зустрівся з артистом Дмитром Монатіком у готелі в Польщі. Це сталося вже під час повномасштабної війни РФ проти України.

"В мене була зустріч з Монатіком в Польщі цікава. Коли я вийшов з ліфта одного з готелів Варшави, до нас підійшов хлопець бородатий, я його не впізнав, ну я ніколи з ним не спілкувався. Він почав говорити, заговорив першим. І там слово за слово, ми дійшли до того, що він теж виступає, я розумію що це Монатік", - пояснив Харчишин у подкасті "Король твого міста".

Артист почав розмовляти з Монатіком. Харчишин обговорював із колегою концерти за кордоном, він зазначав, що у деяких країнах збирати кошти для ЗСУ доволі важко.

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"І він каже: "Чого? А в нас було там, в певних країнах, дуже класно". А я кажу: "Я розумію, тому що ці країни вони перенасичені ватою російськомовною, яка попри те, що живе в Євросоюзі, все одно молиться на Путіна, і на жаль ти був частиною тієї культури, ти співав російською мовою і ти до них прийшов додому, тому вони прийшли на твій концерт". А нас там знала, якась маленька частина українців і локально. А він такий: "Та ні, чому? В нас програма україномовна, ми співаємо українською мовою, ми співаємо український репертуар". Я кажу: "Чекай, ну зараз, можливо, так, я в це вірю, молодець. Але ти став популярним завдяки саме цим пісням, російською мовою, а не завдяки україномовним, тому тебе сприймають, як частину російського інформаційного простору", - пригадав Харчишин.

Артист зазначив, що не знає, з якою програмою нині виступає Монатік. Втім, Харчишин не став би його засуджувати, навіть якби він співав російською.

"Якщо він зараз поїхав співати свої російськомовні пісні, будучи українцем, але частиною російської культури, і збирає на Збройні сили України, то це окей, нехай збирає. Тому що це потрібно. Якщо він і надалі буде створювати ці російськомовні пісні, то нехай визначається, де йому краще жити", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Монатік заявив, що не ненавидить усіх росіян. Він пояснив це тим, що хоче "витрачати на це ресурс".

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