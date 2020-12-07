Хелена Крістенсен опублікувала пікантні кадри.

Данська супермодель Хелена Крістенсен опублікувала в Instagram пікантні фотографії.

На знімках 51-річна зірка позує, лежачи на дивані. При цьому вона була повністю оголеною. Яскравим акцентом стали прикраси, які Хелена одягла - обручка і браслет. Волосся жінка розпустила і поклала чубок.

Хто така Хелена Крістенсен:

Хелена народилася 25 грудня 1968 року

Перші кроки в модельному бізнесі зробила, коли їй було 9 років

Є однією з найбільш впізнаваних моделей 1990-х років

З'являлася на обкладинках таких відомих журналів, як Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Vogue, Maxim, Harper's Bazaar і Allure

У 1991 році знялася в музичному кліпі Кріса Айзека Wicked Game

У 1990-х зустрічалася з Леонардо Ді Капріо, який молодший Хелени на 6 років

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Автор: Діана Могилєвич