Хелена оголилася заради знімка / instagram.com/helenachristensen
Данська супермодель Хелена Крістенсен опублікувала в Instagram пікантні фотографії.
На знімках 51-річна зірка позує, лежачи на дивані. При цьому вона була повністю оголеною. Яскравим акцентом стали прикраси, які Хелена одягла - обручка і браслет. Волосся жінка розпустила і поклала чубок.
Хелена оголилася заради знімка / instagram.com/helenachristensen
Хелена оголилася заради знімка / instagram.com/helenachristensen
Хто така Хелена Крістенсен:
- Хелена народилася 25 грудня 1968 року
- Перші кроки в модельному бізнесі зробила, коли їй було 9 років
- Є однією з найбільш впізнаваних моделей 1990-х років
- З'являлася на обкладинках таких відомих журналів, як Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Vogue, Maxim, Harper's Bazaar і Allure
- У 1991 році знялася в музичному кліпі Кріса Айзека Wicked Game
- У 1990-х зустрічалася з Леонардо Ді Капріо, який молодший Хелени на 6 років
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