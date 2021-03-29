Актриса народила третю дитину.

Американська актриса Хіларі Дафф 24 березня народила третю дитину.

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Відповідне фото вона опублікувала в своєму Instagram.

На знімку зірка сидить в басейні і тримає на руках новонароджену дочку, яку назвали Мей. Також поруч з Хіларі стоїть її чоловік, музикант Меттью Кома і старші діти - дворічна Бенкс і восьмирічний Лука від попереднього шлюбу.

"Мей Джеймс Бейр, ми любимо тебе!",- йдеться у підписі до знімка.

Відзначимо, що і другу дитину, дівчинку Бенкс, Хіларі народжувала в домашніх умовах.

Чим відома Хіларі Дафф:

Свою акторську кар'єру почала в дитячому віці і швидко стала кумиром підлітків завдяки головній ролі в телесеріалі каналу Disney Channel "Ліззі Магуайер"

Після цього Дафф з'явилася в головних ролях в численних фільмах "Агент Коді Бенкс"(2003), "Оптом дешевше" (2003), "Історія Попелюшки" (2004), "Суперзірка" (2004) і "Оптом дешевше 2" (2005)

З 2015 року Дафф виконує роль Келсі Пітерс в телесеріалі каналу TV Land "Юна", за яку отримала дві номінації на People's Choice Awards в 2016 і 2017 роках

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Автор: Діана Могилєвич